"Барселона" витратила 60 млн євро на трансфер футболіста "Ювентуса"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Каталонська "Барселона" оформила трансфер провідного футболіста туринського "Ювентуса" Міралема Пьяніча, повідомляє УНН з посиланням на сайт "блаугранос".
Вартість операції склала 60 млн євро плюс 5 млн як бонуси. Гравець підписав контракт з клубом на наступні чотири сезони, до кінця сезону 2023/24. Відступні за футболіста збірної Боснії та Герцеговини склали 400 млн євро.
Примітно, що П'яніч відіграв 115 матчів і забив 16 голів за "Ліон", потім виступав за "Рому" (за п'ять сезонів забив 30 голів і віддав 40 асистів). Далі перейшов в "Ювентус" у 2016 році, де тричі виграв Серію А та двічі Кубок Італії.
Додамо, що півзахисник є шостим кращим бомбардиром в історії збірної Боснії та Герцеговини – 15 м'ячів.