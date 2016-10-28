Більше 60 бійців АТО отримали відзнаки Міноборони за минулий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримали більше 60 бійців АТО. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримало більше 60 учасників бойових дій”, — сказав О.Чорнобай.
Він також додав, що більше 17,5 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО, нагородили відзнаками Міноборони України з початку проведення антитерористичної операції.