Более 60 бойцов АТО получили награды Минобороны за прошедшую неделю

"За прошедшую неделю отличия оборонного ведомства получили более 60 участников боевых действий", - сказал А.Чернобай.

Он также добавил, что более 17 500 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО, наградили знаками отличия Минобороны Украины с начала проведения антитеррористической операции.