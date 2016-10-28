Более 60 бойцов АТО получили награды Минобороны за прошедшую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. За прошедшую неделю отличия оборонного ведомства получили более 60 бойцов АТО. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю отличия оборонного ведомства получили более 60 участников боевых действий", - сказал А.Чернобай.
Он также добавил, что более 17 500 военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО, наградили знаками отличия Минобороны Украины с начала проведения антитеррористической операции.