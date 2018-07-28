Більше 50 тис. осіб у Москві вимагають відставки уряду та референдуму щодо пенсійної реформи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Москві на мітингу проти підвищення пенсійного віку на проспекті Сахарова зібралось близько 50 тис. осіб. Видно прапори КПРФ, Лівого Фронту та інших організацій. Про це на своїй сторінці у Twitter написав російський опозиціонер Сергій Удальцов, передає УНН

За його словами, на мітингу багато представників з інших міст країни — Ярославля, Воронежа, Тули, Калуги, Рязані, Твері.

“Головні вимоги мітингу — відправити уряд у відставку, зупинити процес прийняття закону про підвищення пенсійного віку і провести з даного питання загальноросійський референдум. Звучать і гасла про відставку президента Путіна”, — написав опозиціонер.

Згодом він повідомив, що “людей на проспекті Сахарова вже стільки, що поліція не пропускає людей, які прибувають через рамки”.

Також Удальцов закликав провести в вересні, перед остаточним розглядом закону про підвищення пенсійного віку в Держдумі — Соціальний марш мільйонів “за участю всіх супротивників диявольської реформи”.

Опозиціонер звернувся до профспілок з пропозицією почати підготовку до проведення у вересні, паралельно з Соціальним маршем, попереджувального страйку з вимогою не підвищувати пенсійний вік.

Ще одна пропозиція — на регіональних виборах 9 вересня провести народний референдум з питання підвищенням пенсійного віку — всім противникам антисоціальної реформи прийти на вибори і проголосувати проти “Єдиної Росії”.

Як повідомляв УНН, у Москві і ще 100 містах Росії люди збираються на мітинг проти пенсійної рефрми.

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