Більше 50 тис. осіб у Москві вимагають відставки уряду та референдуму щодо пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Москві на мітингу проти підвищення пенсійного віку на проспекті Сахарова зібралось близько 50 тис. осіб. Видно прапори КПРФ, Лівого Фронту та інших організацій. Про це на своїй сторінці у Twitter написав російський опозиціонер Сергій Удальцов, передає УНН.
За його словами, на мітингу багато представників з інших міст країни — Ярославля, Воронежа, Тули, Калуги, Рязані, Твері.
“Головні вимоги мітингу — відправити уряд у відставку, зупинити процес прийняття закону про підвищення пенсійного віку і провести з даного питання загальноросійський референдум. Звучать і гасла про відставку президента Путіна”, — написав опозиціонер.
Згодом він повідомив, що “людей на проспекті Сахарова вже стільки, що поліція не пропускає людей, які прибувають через рамки”.
Також Удальцов закликав провести в вересні, перед остаточним розглядом закону про підвищення пенсійного віку в Держдумі — Соціальний марш мільйонів “за участю всіх супротивників диявольської реформи”.
Опозиціонер звернувся до профспілок з пропозицією почати підготовку до проведення у вересні, паралельно з Соціальним маршем, попереджувального страйку з вимогою не підвищувати пенсійний вік.
Ще одна пропозиція — на регіональних виборах 9 вересня провести народний референдум з питання підвищенням пенсійного віку — всім противникам антисоціальної реформи прийти на вибори і проголосувати проти “Єдиної Росії”.
Як повідомляв УНН, у Москві і ще 100 містах Росії люди збираються на мітинг проти пенсійної рефрми.