Более 50 тыс. человек в Москве требуют отставки правительства и референдума по пенсионной реформе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Москве на митинге против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова собралось около 50 тыс. человек. Видны флаги КПРФ, Левого Фронта и других организаций. Об этом на своей странице в Twitter написал российский оппозиционер Сергей Удальцов, передает УНН.
По его словам, на митинге многие представители из других городов страны - Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери.
"Главные требования митинга - отправить правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по данному вопросу общероссийский референдум. Звучат и лозунги об отставке президента Путина", - написал оппозиционер.
Впоследствии он сообщил, что "людей на проспекте Сахарова уже столько, что полиция не пропускает тех, кто прибывает через рамки".
Также Удальцов призвал провести в сентябре, перед окончательным рассмотрением закона о повышении пенсионного возраста в Госдуме - Социальный марш миллионов "с участием всех противников дьявольской реформы".
Оппозиционер обратился к профсоюзам с предложением начать подготовку к проведению в сентябре, параллельно с Социальным маршем, предупредительной забастовки с требованием не повышать пенсионный возраст.
Еще одно предложение - на региональных выборах 9 сентября провести народный референдум по вопросу повышения пенсионного возраста - всем противникам антисоциальной реформы прийти на выборы и проголосовать против "Единой России".
Как сообщал УНН, в Москве и еще 100 городах России люди собираются на митинг против пенсионной рефрмы.