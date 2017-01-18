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Більше 50 конгресменів збираються бойкотувати інавгурацію Д.Трампа

Більше 50 конгресменів збираються бойкотувати інавгурацію Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10012 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.

Раніше церемонію інавгурації, яка повинна пройти 20 січня, збиралися бойкотувати 26 конгресменів.

Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Дж.Льюїс для багатьох американців став героєм.

Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом” через втручання Росії в хід виборчої кампанії. У відповідь Д.Трамп написав в Twitter: “Все це балачки, балачки, балачки — і ніяких дій або результату”.

Багато конгресменів порахували, що слова Д.Трампа — це неповага до Дж.Льюїсу.

Пізніше Д.Трамп продовжив критикувати Дж.Льюїса, який, на думку обраного президента, помилково заявив, що він вперше з тих пір, як в 1987 році увійшов в конгрес, пропустить інавгурацію президента США.

Як повідомляв УНН, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

 

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