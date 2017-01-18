Более 50 конгрессменов собираются бойкотировать инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.
Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Дж.Льюис для многих американцев стал героем.
Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Д.Трамп написал в Twitter: "Все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".
Многие конгрессмены посчитали, что слова Д.Трампа - это неуважение к Дж.Льюису.
Позже Д.Трамп продолжил критиковать Дж.Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.
Как сообщал УНН, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.