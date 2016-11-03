Більше 400 правоохоронців забезпечують порядок під час акції протесту в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Більш ніж чотириста співробітників правоохоронних органів забезпечують порядок в урядовому кварталі. Про це УНН повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.
“Понад 400 правоохоронців забезпечують порядок в центрі столиці та урядовому кварталі”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, щонайменше одну людину із натовпу правоохоронці посадили до “автозаку” під час штовханини, яка сталася на Хрещатику.