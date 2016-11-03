Более 400 правоохранителей обеспечивают порядок во время акции протеста в центре Киева

"Более 400 правоохранителей обеспечивают порядок в центре столицы и правительственном квартале", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по меньшей мере одного человека из толпы правоохранители посадили в "автозак" во время потасовки, которая произошла на Крещатике.