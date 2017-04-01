Більше 40 авто зіштовхнулись в Китаї, є жертви

Як повідомили в поліції, в повіті Сісянь відбулося відразу кілька ДТП на ділянці довжиною у два кілометри. У ДТП також постраждав один чоловік, він перебуває в критичному стані.

Повідомляється, що, за попередніми даними, причиною ДТП став туман і низька видимість на дорозі.

Розслідування триває.

Нагадаємо, внаслідок ДТП в Китаї загинули 10 людей і 38 травмовані.