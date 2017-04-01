Більше 40 авто зіштовхнулись в Китаї, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Китаї на автомобільному шосе в провінції Хенань в результаті зіткнення більше 40 автомобілів загинули семеро осіб. Про це повідомляє агентство “Сіньхуа” з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Як повідомили в поліції, в повіті Сісянь відбулося відразу кілька ДТП на ділянці довжиною у два кілометри. У ДТП також постраждав один чоловік, він перебуває в критичному стані.
Повідомляється, що, за попередніми даними, причиною ДТП став туман і низька видимість на дорозі.
Розслідування триває.
Нагадаємо, внаслідок ДТП в Китаї загинули 10 людей і 38 травмовані.