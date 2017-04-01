Более 40 автомобилей столкнулись в Китае, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Китае на автомобильном шоссе в провинции Хэнань в результате столкновения более 40 автомобилей погибли семь человек. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Как сообщили в полиции, в уезде Сисянь произошло сразу несколько ДТП на участке длиной в два километра. В ДТП также пострадал один человек, он находится в критическом состоянии.
Сообщается, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал туман и низкая видимость на дороге.
Расследование продолжается.
Напомним, в результате ДТП в Китае погибли 10 человек и 38 травмированы.