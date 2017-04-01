Более 40 автомобилей столкнулись в Китае, есть жертвы

Как сообщили в полиции, в уезде Сисянь произошло сразу несколько ДТП на участке длиной в два километра. В ДТП также пострадал один человек, он находится в критическом состоянии.

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал туман и низкая видимость на дороге.

Расследование продолжается.

Напомним, в результате ДТП в Китае погибли 10 человек и 38 травмированы.