Більше 39 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу

Як зазначається, за минулу добу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.

"Загалом через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 39,3 тисячі осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів, а саме: “Майорське” — 8325 осіб та 515 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9515 осіб та 1200 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9130 осіб та 1685 транспортних засобів; “Гнутове” — 5625 осіб та 1080 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6720 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/100; “Мар’їнка” — 250/250; “Новотроїцьке” — 20/15; “Гнутове” — 200/150.

Повідомляється також, що через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 7 вантажних автомобілів від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продукти харчування та медикаменти загальною вагою 123 тонни.

Нагадаємо, 23 березня майже 44 тисячі людей перетнули КППВ в зоні АТО.