Более 39 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО в сутки

Как отмечается, за прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

"В целом через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 39,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств, а именно: "Майорское" - 8325 человек и 515 транспортных средств; "Марьинка" - 9515 человек и 1200 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9130 человек и 1685 транспортных средств; "Гнутово" - 5625 человек и 1080 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6720 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 200/150.

Сообщается также, что из КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию последовали 7 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания и медикаменты общим весом 123 тонны.

Напомним, 23 марта почти 44 тыс. человек пересекли КППВ в зоне АТО.