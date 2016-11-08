Більше 370 військових отримали відзнаки Міноборони за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За минулий тиждень відзнаками Міноборони нагородили більше 370 військовослужбовців, понад 20 осіб отримали цінні подарунки. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Міністерство оборони України продовжує відзначати військовослужбовців, які сумлінно та самовіддано виконують військовий обов’язок. За минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримало більше 370 військовослужбовців, понад 20 осіб отримали цінні подарунки. А статус учасника бойових дій отримало близько тисячі осіб”, — сказала О.Гаврилюк.
За її словами, з початку проведення АТО відзнаками Міністерства оборони України вже нагородили понад 19 тисяч військовослужбовців та працівників ЗСУ, які брали участь в АТО.
“11 тисяч 654 особи отримали державні нагороди. Статус учасника бойових дій отримали понад 183 тис. військовослужбовців та працівників ЗСУ”, — додала О.Гаврилюк.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень відзнаки оборонного відомства отримали понад 1 тисячу 300 бійців АТО.