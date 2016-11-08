Более 370 военных получили награды Минобороны за неделю

"Министерство обороны Украины продолжает отмечать военнослужащих, которые добросовестно и самоотверженно выполняют воинский долг. За прошедшую неделю отличия оборонного ведомства получили более 370 военнослужащих, более 20 человек получили ценные подарки. А статус участника боевых действий получили около тысячи человек", - сказала О.Гаврилюк.

По ее словам, с начала проведения АТО отличиями Министерства обороны Украины уже наградили более 19 тыс. военнослужащих и работников ВСУ, которые принимали участие в АТО.

"11 тыс. 654 человека получили государственные награды. Статус участника боевых действий получили более 183 тыс. военнослужащих и работников ВСУ", - добавила О.Гаврилюк.

Как сообщал УНН, за прошедшую неделю отличия оборонного ведомства получили более 1 300 бойцов АТО.