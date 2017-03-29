Більше 37 тисяч людей перетнули КПВВ в зоні АТО

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду прослідувало 37,6 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік на лінії розмежування, що в районі проведення АТО, залишався досить динамічним та характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 37,6 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 9235 осіб та 940 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9615 осіб та 1415 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 7880 осіб та 1465 транспортних засобів;

“Гнутове” — 5160 осіб та 980 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 5725 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 80/20; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 50/50; “Гнутове” — 50/60.

Нагадаємо, що за словами В.Гройсмана, прикордонна служба реформується не так швидко як хотілося б.

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