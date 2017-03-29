Более 37 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток на линии разграничения, что в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным и характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 37,6 тысяч человек и 4,8 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9235 человек и 940 транспортных средств;

"Марьинка" - 9615 человек и 1415 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7880 человек и 1465 транспортных средств;

"Гнутово" - 5160 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5725 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 80/20; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 50/60.

Напомним, что по словам В.Гройсмана, пограничная служба реформируется не так быстро как хотелось бы.