Більше 300 дітей отруїлися після шкільного обіду у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Більше 300 дітей отруїлися у французькому місті Руан після обіду в шкільній їдальні, передає УНН з посиланням на AFP.
За інформацією агентства, учні майже 50 навчальних закладів міста — 41 школи і 6 ясел — відчули нудоту після того, як поїли їжу, доставлену з одного і того ж комбінату харчування.
З нездужанням частини з них вдалося впоратися на місцях, частина дітей були доставлені в лікарні. Загрози життю отруїлися немає.
Як повідомляв УНН, 2 березня в школі села Лудин від отруєння невідомою хімічною речовиною госпіталізували 20 дітей і педагога. Всі скаржилися на погіршення самопочуття через неприємний запах у підсобному приміщенні кабінету хімії.