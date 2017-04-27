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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 300 детей отравились после школьного обеда во Франции

Киев • УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Более 300 детей отравились во французском городе Руан после обеда в школьной столовой, передает УНН со ссылкой на AFP.

Более 300 детей отравились после школьного обеда во Франции

По информации агентства, ученики почти 50 учебных заведений города - 41 школы и 6 яслей - почувствовали тошноту после того, как поели пищу, доставленную из одного и того же комбината питания.

С недомоганием части из них удалось справиться на местах, часть детей были доставлены в больницы. Угрозы жизни отравились нет.

Как сообщал УНН, 2 марта в школе села Лудин от отравления неизвестным химическим веществом госпитализировали 20 детей и педагога . Все жаловались на ухудшение самочувствия из-за неприятный запах в подсобном помещении кабинета химии.

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