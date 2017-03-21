Більше 30 людей евакуювали з багатоповерхівки через пожежу у Києві

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Під час пожежі у дев'ятиповерхівці у Києві рятувальники у понеділок ввечері врятували двоє дітей та дев'ятьох дорослих, ще 35 осіб виведено на свіже повітря, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного ГУ ДСНС України.

Як зазначається, повідомлення про пожежу у ДСНС отримали 20 березня о 19:10. Загоряння сталося в 9-поверховому будинку по вулиці Йорданській, 14А.

На місці вогнеборці встановили, що займання виникло в під’їзді на першому поверсі із розповсюдженням полум’я в одну із квартир.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 2 дітей 2014 та 2016 років народження, яких з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано в токсикологічне відділення лікарні “Охмадит” та 9 дорослих, 5 з яких врятовано за допомогою висувної драбини.

Крім того, рятувальники вивели з верхніх поверхів по внутрішній сходовій клітині на свіже повітря ще 35 осіб. Також, 3-оє врятованих осіб отримали отруєння продуктами горіння, але від госпіталізації відмовились, ще 1 особа отримала колото-різані рани правої кисті руки та госпіталізований в травматологічне відділення Київської міської клінічної лікарні №8.

О 19:35 вогнеборці локалізували загорання та о 19:51 - ліквідували.

Вказано, що складність проведення рятувальних робіт та гасіння пожежі супроводжувалась сильним задимленням.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено особисті речі, меблі, побутова техніка, вікна, вхідні двері, закопчено стіни та стелю квартири та під’їзду, додали у ДСНС.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, майже півсотні вогнеборців ліквідовували пожежу в офісному приміщенні у Вінниці.

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