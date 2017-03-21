Более 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Киеве

Как отмечается, сообщение о пожаре в ГосЧС получили 20 марта в 19:10. Возгорание произошло в 9-этажном доме по улице Иорданской, 14А.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло в подъезде на первом этаже с распространением пламени на одну из квартир.

Во время тушения пожара огнеборцы спасли 2 детей 2014 и 2016 годов рождения, которых с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в токсикологическое отделение больницы "Охматдет" и 9 взрослых, 5 из которых спасены с помощью выдвижной лестницы.

Кроме того, спасатели вывели с верхних этажей по внутренней лестничной клетке на свежий воздух еще 35 человек. Также, 3-ое спасенных получили отравление продуктами горения, но от госпитализации отказались, еще 1 человек получил колото-резаные раны правой кисти руки и госпитализирован в травматологическое отделение Киевской городской клинической больницы №8.

В 19:35 пожарные локализовали возгорание и в 19:51 - ликвидировали.

Указано, что сложность проведения спасательных работ и тушения пожара сопровождалась сильным задымлением.

В результате пожара сгорели и повреждены личные вещи, мебель, бытовая техника, окна, входные двери, закопчены стены и потолок квартиры и подъезда, добавили в ГосЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, почти полсотни пожарных ликвидировали пожар в офисном помещении в Виннице.