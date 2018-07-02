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Більше 200 мігрантів потонули в Середземному морі за три дні

Більше 200 мігрантів потонули в Середземному морі за три дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Більше 200 мігрантів, які намагалися дістатися до європейських країн, потонули в Середземному морі з 29 червня по 1 липня. Загальна кількість загиблих в морі з початку року становить понад 1000 осіб, повідомила в неділю ввечері в Женеві Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає УНН.

“В кінці цього тижня близько 204 мігрантів загинули в морі біля узбережжя Лівії, — йдеться в повідомленні. — Таким чином, загальна кількість мігрантів, що потонули в цьому році, перевищила 1000 осіб”.

За даними МОМ, в п’ятницю в результаті корабельної аварії загинули 103 людини, в тому числі три дитини. Ще одна аварія корабля з мігрантами сталася в неділю, кількість загиблих організація не називає, повідомляючи лише про порятунок 41 людини.

За три дні з п’ятниці по неділю лівійська берегова охорона перехопила і повернула до Лівії понад 1000 мігрантів, які вирушили до Європи на човнах.

Глава місії МОМ в Лівії Отман Белбейсі заявив про “зростання смертності в морі біля узбережжя Лівії”. “Контрабандисти користуються відчайдушним бажанням мігрантів відплисти до Європи до того, як наберуть чинності більш жорстокі заходи контролю за перетином Середземного моря”, — пояснив він. “Мігранти, повернуті береговою охороною в Лівію, не повинні автоматично направлятися в місця позбавлення волі, — підкреслив Белбейсі. — Ми глибоко стурбовані тим, що центри затримання знову будуть переповнені, і умови життя погіршаться з припливом нових мігрантів”.

Як повідомляє УНН, правління ХДС підтримало міграційну політику канцлера Ангели Меркель.

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