Більше 20 тисяч тюльпанів висадили в Ужгороді

“Тюльпани посадили на місці 3000 кущів хризантем, які квітли у місті восени”, - зазначила речниця Ужгородської міськради Алла Кохан.

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У весняно-літній період місто прикрашали близько 15 тисяч квітів десятка сортів.

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Окрім того, як повідомили у міській раді Ужгорода, протягом року в обласному центрі Закарпаття було висаджено понад півтисячі молодих дерев, яких до кінця року висадять ще до півтори сотні.