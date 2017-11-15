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Більше 20 тисяч тюльпанів висадили в Ужгороді

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 15 листопада. УНН. На міських клумбах в Ужгороді висадили близько 21 тисячі тюльпанів, повідомили УНН в Ужгородській міській раді.

“Тюльпани посадили на місці 3000 кущів хризантем, які квітли у місті восени”, - зазначила речниця Ужгородської міськради Алла Кохан.

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У весняно-літній період місто прикрашали близько 15 тисяч квітів десятка сортів.

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Окрім того, як повідомили у міській раді Ужгорода, протягом року в обласному центрі Закарпаття було висаджено понад півтисячі молодих дерев, яких до кінця року висадять ще до півтори сотні.

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