Более 20 тыс. тюльпанов высадили в Ужгороде

"Тюльпаны посадили на месте 3000 кустов хризантем, которые цвели в городе осенью", - отметила пресс-секретарь Ужгородского горсовета Алла Кохан.

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В весенне-летний период город украшали около 15 тыс. цветов десятка сортов.

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Кроме того, как сообщили в городском совете Ужгорода, в течение года в областном центре Закарпатья было высажено более полутысячи молодых деревьев, которых к концу года высадят еще до полутора сотен.