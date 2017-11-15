Более 20 тыс. тюльпанов высадили в Ужгороде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 ноября. УНН. На городских клумбах в Ужгороде высадили около 21 тыс. тюльпанов, сообщили УНН в Ужгородском городском совете.
"Тюльпаны посадили на месте 3000 кустов хризантем, которые цвели в городе осенью", - отметила пресс-секретарь Ужгородского горсовета Алла Кохан.
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В весенне-летний период город украшали около 15 тыс. цветов десятка сортов.
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Кроме того, как сообщили в городском совете Ужгорода, в течение года в областном центре Закарпатья было высажено более полутысячи молодых деревьев, которых к концу года высадят еще до полутора сотен.