Більше 15 тис. нарковмісних пігулок вилучили у Харкові

Встановлено, що провізор аптеки здійснила реалізацію без рецепту наркозалежній особі трьох блістерів “Кодтерпіну” (30 пігулок) в присутності свідків, при цьому навіть не запитала у покупця наявність рецепту.

В ході санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 320 Кримінального кодексу України в аптечному закладі вилучено 15560 пігулок кодеїновмісних лікарських засобів та понад 15 тисяч гривень готівки, отриманої від незаконної реалізації вищевказаних медпрепаратів.

Вилучені медпрепарати направлено на дослідження.

За порушення встановлених правил відпуску нарковмісних медпрепаратів фармацевту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.