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Более 15 тыс. наркосодержащих таблеток изъяли в Харькове

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители изъяли более 15 тыс. таблеток кодеиносодержащих лекарственных средств в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Более 15 тыс. наркосодержащих таблеток изъяли в Харькове

Установлено, что провизор аптеки осуществила реализацию без рецепта наркозависимым лицам трех блистеров "кодтерпин" (30 таблеток) в присутствии свидетелей, при этом даже не спросила у покупателя наличие рецепта.

В ходе санкционированного обыска в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины в аптечном учреждении изъяли 15 560 таблеток кодеиносодержащих лекарственных средств и более 15 тыс. гривен наличности, полученной от незаконной реализации вышеуказанных медпрепаратов.

Изъятые медпрепараты направлены на исследование.

За нарушение установленных правил отпуска наркосодержащих медпрепаратов фармацевту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Украинские Национальные Новости

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