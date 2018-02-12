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Більше 1300 авто в Києві опинились під заставою через несплату транспортного податку – Демченко

Більше 1300 авто в Києві опинились під заставою через несплату транспортного податку – Демченко

Київ • УНН

 • 8203 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Києві більше 1300 авто знаходяться під податковою заставою через несплату їх власниками транспортного податку. Про це повідомила начальник столичного управління ДФС Людмила Демченко, передає УНН.

"Протягом 2017 року зареєстровано податкову заставу по транспортному податку з фізичних осіб по 1321-й фізичній особі – боржнику на суму боргу 66,1 мільйона гривень, а це 91,2% від загальної суми податкового боргу по транспортному податку з фізичних осіб", - повідомила вона.

Людмила Демченко також зазначила, що станом на початок лютого 2018 року у столиці податковий борг по транспортному податку з фізичних осіб складає 72,4 млн грн, в тому числі 22,3 млн грн – борг, який виник впродовж 2017 року.

Начальник столичного управління ДФС нагадала, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5-ти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Транспортний податок сплачують фізичні особами (в т. ч. нерезидентами) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Людмила Демченко нагадала, що у разі несплати платником транспортного податку, контролюючий орган направляє такому платнику податкову вимогу відповідно до статті 59 ПКУ.

Також вона повідомила, що за результатами роботи, проведеної фіскальною службою столиці, до місцевого бюджету надійшло коштів у сумі майже 14 млн грн.

 

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