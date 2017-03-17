Більше 120 млрд грн у 2016 році Україна витратила на оборону і безпеку — Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У 2016 році Україна витратила на оборону і безпеку більше 121 млрд грн. Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів України, опублікованому на офіційному сайті, передає УНН.
“У 2016 році на оборону і безпеку держави спрямовано загальний ресурс у сумі 121,3 млрд грн, що на 25,5 млрд грн, або у 1,3 рази більше порівняно з 2015 роком”, — йдеться у звіті міністерства.
При цьому у Мінфіні повідомили, що на грошове забезпечення військовослужбовців та оплату праці з нарахуваннями минулого року було витрачено 70,6 млрд грн.
Ще 3,6 млрд грн у 2016 році були використані на забезпечення харчуванням.
На будівництво та придбання житла для військових у минулому році витрачено 1,1 млрд грн.
Як повідомляв УНН, за корупційні правопорушення у 2016 році конфіскували лише 165 тис. грн.