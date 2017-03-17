Более 120 млрд грн в 2016 году Украина потратила на оборону и безопасность - Минфин

"В 2016 году на оборону и безопасность государства направлен общий ресурс в сумме 121,3 млрд грн, что на 25,5 млрд грн, или в 1,3 раза больше по сравнению с 2015 годом", — говорится в отчете министерства.

При этом в Минфине сообщили, что на денежное довольствие военнослужащих и оплату труда с начислениями прошлого года было израсходовано 70,6 млрд грн.

Еще 3,6 млрд грн в 2016 году были использованы на обеспечение питанием.

На строительство и приобретение жилья для военных в прошлом году потрачено 1,1 млрд грн.

Как сообщал УНН, за коррупционные правонарушения в 2016 году конфисковали лишь 165 тыс. грн.