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Более 120 млрд грн в 2016 году Украина потратила на оборону и безопасность - Минфин

Киев  •  УНН

 • 11069 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В 2016 году Украина потратила на оборону и безопасность более 121 млрд грн. Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины, опубликованном на официальном сайте, передает УНН.

"В 2016 году на оборону и безопасность государства направлен общий ресурс в сумме 121,3 млрд грн, что на 25,5 млрд грн, или в 1,3 раза больше по сравнению с 2015 годом", — говорится в отчете министерства.

При этом в Минфине сообщили, что на денежное довольствие военнослужащих и оплату труда с начислениями прошлого года было израсходовано 70,6 млрд грн.

Еще 3,6 млрд грн в 2016 году были использованы на обеспечение питанием.

На строительство и приобретение жилья для военных в прошлом году потрачено 1,1 млрд грн.

Как сообщал УНН, за коррупционные правонарушения в 2016 году конфисковали лишь 165 тыс. грн.

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