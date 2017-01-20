Більше 12 годин триває судове засідання щодо заочного досудового розслідування щодо В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Печерський районний суд Києва більше 12 годин розглядає справу за клопотанням прокуратури про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича, передає УНН.
Клопотання слухає слідча суддя Кристина Тарасюк.
Раніше Печерський районний суд Києва відмовив захисту екс-президента України Віктора Януковича у поверненні військовій прокуратурі клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента у державній зраді.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
17 січня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовив захисту у передачі клопотання Генеральної прокуратури про спеціальне досудове розслідування у справі екс-президента Віктора Януковича з Печерського районного суду Києва до іншого суду України.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.