Более 12 часов продолжается судебное заседание по заочному досудебному расследованию в отношении В.Януковича

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева больше 12 часов рассматривает дело по ходатайству прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, передает УНН.

Ходатайство слушает следственная судья Кристина Тарасюк.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в возвращении военной прокуратуре ходатайства о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента в государственной измене.

Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.

17 января Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите в передаче ходатайства Генеральной прокуратуры о специальном досудебном расследовании по делу экс-президента Виктора Януковича из Печерского районного суда Киева в другой суд Украины.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

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