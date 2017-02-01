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Більше 100 жителів Авдіївки перевезли до Святогірська, Покровська та Маріуполя

Більше 100 жителів Авдіївки перевезли до Святогірська, Покровська та Маріуполя

Київ • УНН

 • 7251 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Більше 100 жителів Авдіївки, серед яких 65 дітей, трьома автобусами перевезли до Святогірська, Покровська та Маріуполя. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

Станом на 14 год. 1 лютого піротехніки ДСНС здійснюють обстеження та розмінування території ліній електропередач для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

“1 лютого трьома автобусами перевезено 77 людей (з них 19 дорослих та 58 дітей) до пансіонатів „Перлина Донеччини“ та „Смарагдове містечко“ у місто Святогірськ. Також доправлено до міста Покровськ 13 людей, з них 3 дитини, до міста Маріуполь — 11 людей, з них 4 дитини”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось понад 3200 чоловік, з них 1000 людей похилого віку та 400 дітей.

Як повідомляв УНН раніше, здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до смт Білецьке Добропільського району. 1 лютого розпочато перевезення 175 осіб, з них 88 дітей, до Святогірська, в оздоровчі комплекси “Перлина Донеччини” та “Смарагдове містечко.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

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