Более 100 жителей Авдеевки перевезли в Святогорск, Покровск и Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Более 100 жителей Авдеевки, среди которых 65 детей, тремя автобусами перевезли в Святогорск, Покровск и Мариуполь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По состоянию на 14 час. 1 февраля пиротехники ГосЧС осуществляют обследование и разминирование территории линий электропередач для проведения аварийно-восстановительных работ.
"1 февраля тремя автобусами перевезено 77 человек (из них 19 взрослых и 58 детей) в пансионаты" Жемчужина Донетчины "и" Изумрудный городок "в город Святогорск. Также доставлены в город Покровск 13 человек, из них 3 ребенка, в город Мариуполь - 11 человек, из них 4 ребенка ", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что развернуто 11 пунктов обогрева (7 ГосЧС, 3 стационарных, 1 благотворительной организации), в которые обратилось более 3200 человек, из них 1000 человек пожилого возраста и 400 детей.
Как сообщал УНН ранее, осуществлена эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых в г. Белецкое Добропольского района . 1 февраля начато перевозки 175 человек, из них 88 детей, в Святогорск, в оздоровительные комплексы "Жемчужина Донетчины" и "Изумрудный городок".
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.