Більше 100 тисяч українців не знають, що ВІЛ-інфіковані - UNAIDS

“Зараз на лікуванні уже майже 100 тисяч — якщо бути точними, це 79 949 осіб. Це ті хто сьогодні реально отримує лікування, підтримку з боку держави”, — зазначив він.

За словами заступника міністра, за даними міжнародної програми UNAIDS, понад 100 тисяч ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій діагноз.

"Авторитетна організація, що провела дослідження в Україні, говорить, що хворими на ВІЛ потенційно є близько 100 тисяч — це ті, хто не знає про свій діагноз", — сказав він.

Державна політика в цьому напрямку спрямована на превентивний напрямок — раннє виявлення й профілактичні заходи, які не дають розвитку цього захворювання, та лікування і забезпечення необхідними ліками.

Р.Ілик зазначив, що 80% людей, які помирають від ВІЛ, — люди від 25 до 49 років.

Як повідомляв УНН, кожен шостий ВІЛ-інфікований українець не звертається по меддопомогу.