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Більше 100 тисяч українців не знають, що ВІЛ-інфіковані - UNAIDS

Більше 100 тисяч українців не знають, що ВІЛ-інфіковані - UNAIDS

Київ • УНН

 • 25043 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Понад 100 тисяч ВІЛ-інфікованих українців не знають свого діагнозу. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик, виступаючи на акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, передає кореспондент УНН.

“Зараз на лікуванні уже майже 100 тисяч — якщо бути точними, це 79 949 осіб. Це ті хто сьогодні реально отримує лікування, підтримку з боку держави”, — зазначив він.

За словами заступника міністра, за даними міжнародної програми UNAIDS, понад 100 тисяч ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій діагноз.

"Авторитетна організація, що провела дослідження в Україні, говорить, що хворими на ВІЛ потенційно є близько 100 тисяч — це ті, хто не знає про свій діагноз", — сказав він.

Державна політика в цьому напрямку спрямована на превентивний напрямок — раннє виявлення й профілактичні заходи, які не дають розвитку цього захворювання, та лікування і забезпечення необхідними ліками.

Р.Ілик зазначив, що 80% людей, які помирають від ВІЛ, — люди від 25 до 49 років.

Як повідомляв УНН, кожен шостий ВІЛ-інфікований українець не звертається по меддопомогу.

Українські Національні Новини

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