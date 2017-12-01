Более 100 тысяч украинцев не знают, что ВИЧ-инфицированы - UNAIDS
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Более 100 тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев не знают о своем диагнозе. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, выступая на акции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, передает корреспондент УНН.
"Сейчас на лечении уже почти 100 тысяч - если быть точными, это 79 949 человек. Это те, кто сегодня реально получает лечение, поддержку со стороны государства", - отметил он.
По словам замминистра, по данным международной программы UNAIDS, более 100 тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев не знают о своем диагнозе.
"Авторитетная организация, которая провела исследования в Украине, говорит, что больными ВИЧ потенциально являются около 100 тысяч - это те, кто не знает о своем диагнозе", - сказал он.
Государственная политика в этом направлении направлена на превентивное направление - раннее выявление и профилактические мероприятия, которые не дают развития этого заболевания, и лечение и обеспечение необходимыми лекарствами.
Р.Илык отметил, что 80% людей, умирающих от ВИЧ - люди от 25 до 49 лет.
Как сообщал УНН, каждый шестой ВИЧ-инфицированный украинец не обращаются за медпомощью.