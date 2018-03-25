Більше 100 рятувальників гасили пожежу в готелі на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Пожежу, яка виникла 24 березня о 14:00 в триповерховій будівлі готельного комплексу у м. Хирів Старосамбірського району Львівщини, ліквідували. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає УНН.
Так, 24 березня о 14:00 у м. Хирів Старосамбірського району в триповерховій будівлі готельного комплексу виникла пожежа. О 6:20 25 березня пожежу ліквідовано на площі 3300 м кв.
"Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 25 одиниць техніки, 103 чоловіки особового складу ДСНС, 3 одиниці техніки та 6 працівників МПО", – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 24 березня на території колишнього колегіуму єзуїтів в селі Хирів, що в Старосамбірському районі на Львівщині, трапилася масштабна пожежа. Зазначено, що в цій будівлі в останні роки діяв готель.