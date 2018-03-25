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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 8270 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 48591 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 87247 просмотра

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10 марта, 06:48 • 105472 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114404 просмотра

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Более 100 спасателей тушили пожар в гостинице во Львовской области

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 марта. УНН. Пожар, который возник 24 марта в 14:00 в трехэтажном здании гостиничного комплекса в г. Хыров Старосамборского района Львовской области, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передает УНН.

Так, 24 марта в 14:00 в г. Хыров Старосамборского района в трехэтажном здании гостиничного комплекса возник пожар. В 6:20 25 марта пожар ликвидирован на площади 3300 м кв.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 25 единиц техники, 103 человека личного состава ГСЧС, 3 единицы техники и 6 работников МПО", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, 24 марта на территории бывшего коллегиума иезуитов в с. Хыров в Старосамборском районе во Львовской области, случился масштабная пожар. Отмечено, что в этом здании в последние годы действовал отель.

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