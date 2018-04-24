Більше 100 іноземних журналістів за три роки отримали дозволи на в’їзд до Криму

КИЇВ. 24 квітня. УНН. За період з 2015 року по перший квартал 2018 року 106 іноземних журналістів отримали спеціальні дозволи на в'їзд до Криму. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби України на запит Центру інформації про права людини, передає УНН.