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Більше 100 іноземних журналістів за три роки отримали дозволи на в’їзд до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. За період з 2015 року по перший квартал 2018 року 106 іноземних журналістів отримали спеціальні дозволи на в'їзд до Криму. Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби України на запит Центру інформації про права людини, передає УНН.

Більше 100 іноземних журналістів за три роки отримали дозволи на в’їзд до Криму

Згідно з інформацією відомства, у 2015 було видано 8 таких дозволів, у 2016 – 28, у 2017 – 47, а в першому кварталі 2018 року видано вже 23 дозволи.

У ДМС свідчать, що дозволи видавались у всіх випадках звернень без винятку.

Найбільше дозволів отримали журналісти з Російської Федерації (27), Великої Британії (12), Німеччини (10) та Польщі (9). Також за дозволами звернулись по 8 журналістів з Білорусі та Японії.

У кількості від одного до семи отримували дозволи журналісти з США, Австрії, Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Іспанії, Литви, Латвії, Чехії, Нідерландів, Франції та Швеції.

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Як відзначили у Центрі інформації, отримання дозволу на в’їзд до Криму для іноземців визначено Порядком в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабміну №367 у червні 2015 року. Згідно з цим порядком, до Криму іноземці мають потрапляти лише через українські пункти пропуску, а дозвіл на це видає Державна міграційна служба (ДМС). Для отримання спеціального дозволу іноземні журналісти також повинні отримати лист-погодження від Міністерства інформаційної політики.

Раніше правозахисники закликали до спрощення процедури отримання дозволів на в’їзд до Криму для іноземних адвокатів, правозахисників, журналістів і представників моніторингових місій.

Спрощення порядку доступу іноземних правозахисників та журналістів також є однією з рекомендацій, які Україна прийняла у березні 2018 року в рамках Універсального періодичного огляду Організації Об'єднаних Націй.

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