Более 100 иностранных журналистов за три года получили разрешения на въезд в Крым

Согласно информации ведомства, в 2015 году было выдано 8 таких разрешений, в 2016 - 28, в 2017 - 47, а в первом квартале 2018 года выдано уже 23 разрешения.

В ГМС свидетельствуют, что разрешения выдавались во всех случаях обращений без исключения.

Больше всего разрешений получили журналисты из Российской Федерации (27), Великобритании (12), Германии (10) и Польши (9). Также за разрешениями обратились по 8 журналистов из Беларуси и Японии.

В количестве от одного до семи получали разрешения журналисты из США, Австрии, Эстонии, Израиля, Ирландии, Испании, Литвы, Латвии, Чехии, Нидерландов, Франции и Швеции.

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Как отметили в Центре информации, получение разрешения на въезд в Крым для иностранцев определены Порядком въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, утвержденным постановлением Кабмина №367 в июне 2015 года. Согласно этому порядку, в Крым иностранцы должны попадать только через украинские пункты пропуска, а разрешение на это выдает Государственная миграционная служба (ГМС). Для получения специального разрешения иностранные журналисты также должны получить письмо-согласование Министерства информационной политики.

Ранее правозащитники призвали к упрощению процедуры получения разрешений на въезд в Крым для иностранных адвокатов, правозащитников, журналистов и представителей мониторинговых миссий.

Упрощение порядка доступа иностранных правозащитников и журналистов также является одной из рекомендаций, которые Украина приняла в марте 2018 года в рамках Универсального периодического обзора ООН.