Більше 10 тисяч осіб вакцинували на вихідних в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За минулі вихідні в Одесі в центрах масової вакцинації населення зроблено 10 378 щеплень від коронавірусу. Лікарі третій місяць поспіль працюють без вихідних. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Левон Нікогосян.
Деталі
Зазначимо, що за даними мерії Одеси повний курс вакцинації від коронавірусу в Одесі поки пройшли всього 15% городян, одну дозу отримали — 17%.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, що за минулу добу в Одеській області 331 особа заразилася коронавірусом. 6 людей померли від ускладнень.