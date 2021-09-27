Більше 10 тисяч осіб вакцинували на вихідних в Одесі

Деталі

Зазначимо, що за даними мерії Одеси повний курс вакцинації від коронавірусу в Одесі поки пройшли всього 15% городян, одну дозу отримали — 17%.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, що за минулу добу в Одеській області 331 особа заразилася коронавірусом. 6 людей померли від ускладнень.