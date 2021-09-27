Более 10 тысяч человек вакцинировались на выходных в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. За минувшие выходные в Одессе в центрах массовой вакцинации населения сделано 10 378 прививок от коронавируса. Врачи третий месяц подряд работают без выходных. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.
Детали
Отметим, что по данным мэрии Одессы полный курс вакцинации от коронавируса в Одессе пока прошли всего 15% горожан, одну дозу получили — 17%.
По данным областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, что за минувшие сутки в Одесской области 331 человек заразился коронавирусом. 6 человек умерли от осложнений.