Більше 10 кандидатів до Верховного суду провалили тест на доброчесність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дванадцять кандидатів до Верховного суду України отримали нуль балів за доброчесність. Про це заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, передає УНН з посиланням на прес-службу ВККСУ.
"Протягом 21, 24 та 26 квітня ВККСУ провела співбесіди з 98 кандидатами до ВСУ (26% від загальної кількості) та стосовно 12 із них ухвалила рішення про те, що вони не підтвердили здатності здійснювати правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що серед них: 9 – суддів, 2 – адвокати, 1 – науковець. Як зазначається, це становить 12% від усіх, з якими провели співбесіди за три дні.
"Стосовно 30 кандидатів (31%) колегії ухвалили рішення оголосити перерву та внести на розгляд у пленарному складі Комісії. Серед них: судді – 26, науковці – 2, адвокати — 1, сукупний стаж – 1. Стосовно 56 кандидатів (57%) оголошено перерву − у Комісії та ГРД більше немає запитань, вони дізнаються результати після завершенню всіх співбесід. Серед них: судді – 31, науковці – 10, адвокати — 11, сукупний стаж – 4", - додали у ВККСУ.
Усього до співбесід, які триватимуть до кінця травня, допущено 382 кандидати.