Более 10 кандидатов в Верховный суд провалили тест на добропорядочность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Двенадцать кандидатов в Верховный суд Украины получили ноль баллов за добропорядочность. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВККСУ.
"В течение 21, 24 и 26 апреля ВККСУ провела собеседования с 98 кандидатами в ВСУ (26% от общего количества) и в отношении 12 из них приняла решение о том, что они не подтвердили способности осуществлять правосудие", - говорится в сообщении.
Указано, что среди них 9 - судей, 2 - адвокаты, 1 - ученый. Как отмечается, это составляет 12% от всех, с которыми провели собеседования за три дня.
"Что касается 30 кандидатов (31%) коллегии приняли решение объявить перерыв и внести на рассмотрение в пленарном составе Комиссии. Среди них судьи - 26, ученые - 2, адвокаты - 1, совокупный стаж - 1. В отношении 56 кандидатов (57%) объявлен перерыв - в Комиссии и ОРД больше нет вопросов, они узнают результаты после завершения всех собеседований. Среди них судьи - 31, ученые - 10 адвокаты - 11 совокупный стаж - 4", - добавили в ВККСУ.
Всего к собеседованиям, которые продлятся до конца мая, допущено 382 кандидата.