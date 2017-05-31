Більше 1,5 млрд грн збитків держбюджету може завдати АЧС цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За прогнозами експертів, збитки державного бюджету України через спалахи африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 млрд гривень. Про це повідомила Голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар, передає УНН з посиланням на прес-службу Асоціації.
“Експерти оцінюють вже завдані прямі та непрямі економічні збитки у понад 1,1 млрд гривень. За прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO), збитки державного бюджету України через спалахи АЧС в 2017 році можуть скласти більше 1,5 млрд гривень,” — сказала І. Паламар.
При цьому, вона додала, що на думку експертів тваринницької галузі, у 2017 році кількість спалахів смертельного вірусу АЧС може збільшитися до 200 випадків. З моменту появи хвороби у 2012 році в Україні вже знищено понад 120 тис. голів свиней.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, голова Держпродспоживслужби В.Лапа визнав недостатню ефективність превентивних заходів у боротьбі з АЧС.
Нардеп С.Тригубенко, у свою чергу, заявив, що головна причина трагічних наслідків АЧС, полягає саме у некомпетентності контролюючих органів.
Додамо, що в Україні нещодавно запрацювали нові правила боротьби із африканською чумою свиней, однак і вони не гарантують 100% збереження здорового поголів’я свиней, яке опинилося у зоні спалаху хвороби.