Более 1,5 млрд грн убытков госбюджета может нанести АЧС в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По прогнозам экспертов, убытки государственного бюджета Украины за вспышки африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщила Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.
“Эксперты оценивают уже нанесены прямые и косвенные экономические потери более чем 1,1 млрд гривен. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), убытки государственного бюджета Украины за вспышки АЧС в 2017 году могут составить более 1,5 млрд гривен,” — сказала И.Пономарь.
При этом, она добавила, что, по мнению экспертов животноводческой отрасли, в 2017 году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться до 200 случаев. С момента появления болезни в 2012 году в Украине уже уничтожено более 120 тыс. голов свиней.
Как сообщал УНН, председатель Держпродспоживслужбы В.Лапа признал недостаточной эффективности превентивных мер в борьбе с АЧС.
Нардеп С.Тригубенко, в свою очередь, заявил, что главная причина трагических последствий АЧС, заключается именно в некомпетентности контролирующих органов.
Добавим, что в Украине недавно заработали новые правила борьбы с африканской чумой свиней, однако и они не гарантируют 100% сохранения здорового поголовья свиней, которое оказалось в зоне вспышки болезни.