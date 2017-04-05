Більше 1,2 тис. випадків підриву людей на боєприпасах зафіксовано на Донбасі з початку конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На Донбасі з початку збройного конфлікту зафіксовано 1 тис. 205 випадків підриву людей на боєприпасах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат, Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, передає УНН.
“Від початку збройного конфлікту на Донбасі зафіксовано 1205 випадків підриву людей на боєприпасах. Такі дані надає Міністерство оборони України. 403 із постраждалих — мирні жителі, 68 з них — діти”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі.