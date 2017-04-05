Більше 1,2 тис. випадків підриву людей на боєприпасах зафіксовано на Донбасі з початку конфлікту

“Від початку збройного конфлікту на Донбасі зафіксовано 1205 випадків підриву людей на боєприпасах. Такі дані надає Міністерство оборони України. 403 із постраждалих — мирні жителі, 68 з них — діти”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі.