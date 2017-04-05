Более 1,2 тыс. случаев подрыва людей на боеприпасах зафиксировано на Донбассе с начала конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Донбассе с начала вооруженного конфликта зафиксировано 1 тыс. 205 случаев подрыва людей на боеприпасах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.
“С начала вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировано 1205 случаев подрыва людей на боеприпасах. Такие данные предоставляет Министерство обороны Украины. 403 из пострадавших — мирные жители, 68 из них — дети”, — отметила она.
Как сообщал УНН, Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защиты гражданского населения в Донбассе.