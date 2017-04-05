Более 1,2 тыс. случаев подрыва людей на боеприпасах зафиксировано на Донбассе с начала конфликта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41368 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102571 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157102 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116659 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112645 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107094 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103589 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153780 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 1,2 тыс. случаев подрыва людей на боеприпасах зафиксировано на Донбассе с начала конфликта

Более 1,2 тыс. случаев подрыва людей на боеприпасах зафиксировано на Донбассе с начала конфликта

Киев  •  УНН

 • 8279 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На Донбассе с начала вооруженного конфликта зафиксировано 1 тыс. 205 случаев подрыва людей на боеприпасах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.

“С начала вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировано 1205 случаев подрыва людей на боеприпасах. Такие данные предоставляет Министерство обороны Украины. 403 из пострадавших — мирные жители, 68 из них — дети”, — отметила она.

Как сообщал УНН, Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защиты гражданского населения в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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