Більша частина Замбії залишилася без електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Частина об’єктів національної електромережі Замбії вийшла з ладу після падіння дерев на магістральні лінії електропередач через сильні дощі. У зв’язку з цим велика частина країни в першій половині дня суботи, 6 листопада, залишалася без електрики, повідомляє новинний портал Zambia 24, пише УНН.
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“Ми змушені проінформувати громадян країни, що відключення електрики, які відбуваються з 3 листопада, викликані несправностями на основних підстанціях у результаті проливних дощів”, — йдеться повідомленні Державної енергетичної компанії Zesco. У заяві додається, що на місце події виїхали фахівці для відновлення подачі електроенергії.
За інформацією Bloomberg, в столиці країни, місті Лусака, електропостачання було відновлено до ранку суботи.
Доповнення
Це відключення електрики у Замбії стало другим за останні два місяці. Так, велика аварія сталася 8 жовтня, коли без електрики залишилася значна частина країни, включаючи Лусаку. Тоді з ладу вийшло обладнання на ГЕС “Каріба Північна”. На цю ГЕС, яка знаходиться в спільному володінні Замбії і Зімбабве, припадає велика частина споживаної Замбією електроенергії.