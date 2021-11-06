Більша частина Замбії залишилася без електрики

Деталі

“Ми змушені проінформувати громадян країни, що відключення електрики, які відбуваються з 3 листопада, викликані несправностями на основних підстанціях у результаті проливних дощів”, — йдеться повідомленні Державної енергетичної компанії Zesco. У заяві додається, що на місце події виїхали фахівці для відновлення подачі електроенергії.

За інформацією Bloomberg, в столиці країни, місті Лусака, електропостачання було відновлено до ранку суботи.

Доповнення

Це відключення електрики у Замбії стало другим за останні два місяці. Так, велика аварія сталася 8 жовтня, коли без електрики залишилася значна частина країни, включаючи Лусаку. Тоді з ладу вийшло обладнання на ГЕС “Каріба Північна”. На цю ГЕС, яка знаходиться в спільному володінні Замбії і Зімбабве, припадає велика частина споживаної Замбією електроенергії.