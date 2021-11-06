Большая часть Замбии осталась без электричества

Детали

“Мы вынуждены проинформировать граждан страны, что отключения электричества, которые происходят с 3 ноября, вызваны неисправностями на основных подстанциях в результате проливных дождей”, — говорится сообщении государственной энергетической компании Zesco. В заявлении добавляется, что на место происшествия выехали специалисты для восстановления подачи электроэнергии.

По информации Bloomberg, в столице страны, городе Лусака, электроснабжение было восстановлено к утру субботы.

Дополнение

Это отключение электричества в Замбии стало вторым за последние два месяца. Так, крупная авария произошла 8 октября, когда без электричества осталась значительная часть страны, включая Лусаку. Тогда из строя вышло оборудование на ГЭС “Кариба Северная”. На эту ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится большая часть потребляемой Замбией электроэнергии.