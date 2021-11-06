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Большая часть Замбии осталась без электричества

Киев • УНН

 • 19305 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Часть объектов национальной электросети Замбии вышла из строя после падения деревьев на магистральные линии электропередач из-за сильных дождей. В связи с этим большая часть страны в первой половине дня субботы, 6 ноября, оставалась без электричества, сообщает новостной портал Zambia 24, пишет УНН.

Большая часть Замбии осталась без электричества

Детали

“Мы вынуждены проинформировать граждан страны, что отключения электричества, которые происходят с 3 ноября, вызваны неисправностями на основных подстанциях в результате проливных дождей”, — говорится сообщении государственной энергетической компании Zesco. В заявлении добавляется, что на место происшествия выехали специалисты для восстановления подачи электроэнергии.

По информации Bloomberg, в столице страны, городе Лусака, электроснабжение было восстановлено к утру субботы.

Дополнение

Это отключение электричества в Замбии стало вторым за последние два месяца. Так, крупная авария произошла 8 октября, когда без электричества осталась значительная часть страны, включая Лусаку. Тогда из строя вышло оборудование на ГЭС “Кариба Северная”. На эту ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится большая часть потребляемой Замбией электроэнергии.

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