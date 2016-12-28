Більш ніж 70% українців проголосували б за вступ України до НАТО - дослідження

“Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б “за”, 23% — “проти” (6% не визначилися)",- йдеться в результатах дослідження.

Крім того зазначається, що населення вважає вступ до НАТО основним варіантом, який би гарантував безпеку України (так вважають 44% населення).

Як повідомляв УНН, українська сторона вже виконала 120 критеріїв НАТО.